Помогите решить пример 34/sin90*34*sin90

Математика
Помогите решить пример 34/sin90*34*sin90
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin 90 = 1  34/1*34*1= 34*34=1156
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