Помогите решить пример 34/sin90*34*sin90
Математика
Помогите решить пример 34/sin90*34*sin90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin 90 = 1 34/1*34*1= 34*34=1156
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