Помогите определить вид подчинительной связи и падеж словосочетаний . Деревянный дом, двухаршинный рост, костюм жакея, портфель министра, продать дом, читать телепрограмму, разбить вдребезги, промокнуть салфеткой, бросить вдого...

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Помогите определить вид подчинительной связи и падеж словосочетаний . Деревянный дом, двухаршинный рост, костюм жакея, портфель министра, продать дом, читать телепрограмму, разбить вдребезги, промокнуть салфеткой, бросить вдогонку, до упаду танцевать, провозгласить демократию, манеры джентельмена, по- человечески тепло, писать акварелью, взять без спроса, гнездо тетерева, слишком избалованный, жюри конкурса.

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