Помогите определить вид подчинительной связи и падеж словосочетаний . Деревянный дом, двухаршинный рост, костюм жакея, портфель министра, продать дом, читать телепрограмму, разбить вдребезги, промокнуть салфеткой, бросить вдого...
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Помогите определить вид подчинительной связи и падеж словосочетаний . Деревянный дом, двухаршинный рост, костюм жакея, портфель министра, продать дом, читать телепрограмму, разбить вдребезги, промокнуть салфеткой, бросить вдогонку, до упаду танцевать, провозгласить демократию, манеры джентельмена, по- человечески тепло, писать акварелью, взять без спроса, гнездо тетерева, слишком избалованный, жюри конкурса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласование: деревянный дом, двухаршинный рост, управление: костюм жакея (р.п.), портфель министра (р.п.), продать дом (в.п.), читать телепрограмму (в.п.), промокнуть салфеткой(т.п.), провозгласить демократию (в.п.), манеры джентельмена (.п.), писать акварелью (т.п.), взять без спроса(р.п.), гнездо тетерева ( р.п.), жюри конкурса.(р.п.) примыкание: разбить вдребезги, бросить вдогонку, до упаду танцевать, по- человечески тепло, слишком избалованный,
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