Помогите определить вид подчинительной связи и падеж словосочетаний . Деревянный дом, двухаршинный рост, костюм жакея, портфель министра, продать дом, читать телепрограмму, разбить вдребезги, промокнуть салфеткой, бросить вдого...

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Помогите определить вид подчинительной связи и падеж словосочетаний . Деревянный дом, двухаршинный рост, костюм жакея, портфель министра, продать дом, читать телепрограмму, разбить вдребезги, промокнуть салфеткой, бросить вдогонку, до упаду танцевать, провозгласить демократию, манеры джентельмена, по- человечески тепло, писать акварелью, взять без спроса, гнездо тетерева, слишком избалованный, жюри конкурса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласование: деревянный дом, двухаршинный рост, управление: костюм жакея (р.п.), портфель министра (р.п.), продать дом (в.п.), читать телепрограмму (в.п.),  промокнуть салфеткой(т.п.),  провозгласить демократию (в.п.), манеры джентельмена (.п.),  писать акварелью (т.п.),  взять без спроса(р.п.), гнездо тетерева ( р.п.),  жюри конкурса.(р.п.) примыкание: разбить вдребезги,  бросить вдогонку, до упаду танцевать,  по- человечески тепло,  слишком избалованный,
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