В первый день магазин продал 18 кг сахара,а в каждый последующий день продавал на 2 ??г больше,чем в предыдущий.сколько сахара было продано за 10 дней

Математика

В первый день магазин продал 18 кг сахара,а в каждый последующий день продавал на 2 ??г больше,чем в предыдущий.сколько сахара было продано за 10 дней

Автор: Гость