В первый день магазин продал 18 кг сахара,а в каждый последующий день продавал на 2 ??г больше,чем в предыдущий.сколько сахара было продано за 10 дней
Математика
В первый день магазин продал 18 кг сахара,а в каждый последующий день продавал на 2 ??г больше,чем в предыдущий.сколько сахара было продано за 10 дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну так как каждый последующий день магазин продавал на 2 кг больше,то получается: 18+20+22+24+26+28+30+32+34+36=270(кг) Ответ:270 кг сахара было продано за 10 дней.
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