Помогите дам 20бал соченение на тем мой 1 класс
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Помогите дам 20бал соченение на тем мой 1 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой первый день в школе был чудесный ! Я познакомился (ась) с ребятами и узнал (а) побольше о школе . Ещё я познакомился (ась) с учителем . Она очень добрая и всегда даст совет .У нас была торжественная линейка , на которой наш школьный директор говорил длинную речь . Когда кончился мой первый день в школе мы всей семьёй пошли в кофе есть мороженое и пить молочный коктейль . Это было здорово !!!
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