Помогите с Английским, вот задание в фотографии: 3 КЛАСС

Английский язык
Помогите с Английским, вот задание в фотографии: 3 КЛАСС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему так  1-waved 2-has slept 3-grew 4-was rided 5-took ,cut 6-kissed 7-broke 8-have been living
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите дам 20бал соченение на тем мой 1 класс
Ответить
Физика
Верны ли следующие утверждения? А. Давление изменяется в паскалях. Б. Давление о??ратно пропорционально силе, действующей перпендикулярно повер...
Ответить
Математика
Помогите решить пример 34/sin90*34*sin90
Ответить
Русский язык
Помогите определить вид подчинительной связи и падеж словосочетаний . Деревянный дом, двухаршинный рост, костюм жакея, портфель министра, продать д...
Ответить
Химия
Даны бесцветные растворы соляной кислоиы и фенолфталеина.Как имея щёлочь гидроксид натрия и цинк доказать где какой раствор
Ответить