Помогите с Английским, вот задание в фотографии: 3 КЛАСС
Английский язык
Помогите с Английским, вот задание в фотографии: 3 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему так 1-waved 2-has slept 3-grew 4-was rided 5-took ,cut 6-kissed 7-broke 8-have been living
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