Х^3-х=0 решите уравнение
Алгебра
Х^3-х=0 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вынесем за скобки икс х(х²-1)=0, разложим скобку по формуле разности квадратов х(х-1)(х+1)=0 произведение равно нулю, если хотя бы один из множителей равен нулю: х=0 или х-1=0 или х+1=0 х=1 или х=-1 ответ: х=-1, х=0, х=1
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