Почеркнуть разность красным , суммы зеленым , выражения синим ,равенства черным , неравенства желтым. примеры 10+0=10-0, 6+3gt; 6+2, 5+4 lt;10, 90+9=90, 7+2gt; 7-2, 18+5=5+18.

Математика
Почеркнуть разность красным , суммы зеленым , выражения синим ,равенства черным , неравенства желтым. примеры 10+0=10-0, 6+3gt; 6+2, 5+4 lt;10, 90+9=90, 7+2gt; 7-2, 18+5=5+18.
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