Покажи стрелками связь главных членов во втором предложении. Рыбьи мальки толкут??я на мелководье.

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Покажи стрелками связь главных членов во втором предложении. Рыбьи мальки толкут??я на мелководье.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальки - рыбьи, толкутся - мелководье.
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