Какой разряд у местоимений 1.такой 2.своя 3.чьи 4.чьи-нибудь 5.ничем 6.весь
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Какой разряд у местоимений 1.такой 2.своя 3.чьи 4.чьи-нибудь 5.ничем 6.весь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разряд местоимения такой- указательные. Своя- притяжательное Чьи - относительное Чьи-нибудь- неопределенное Ничем- отрицательное Весь- определительное
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