В вазе лежали кофеты пряники и вафли .Конфет было 8,пряников 5. вафель и пряников вм??сте было в 3 раза больше, чем конфет .Сколько вафель было в вазе

Математика

В вазе лежали кофеты пряники и вафли .Конфет было 8,пряников 5. вафель и пряников вм??сте было в 3 раза больше, чем конфет .Сколько вафель было в вазе

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