В вазе лежали кофеты пряники и вафли .Конфет было 8,пряников 5. вафель и пряников вм??сте было в 3 раза больше, чем конфет .Сколько вафель было в вазе
Математика
В вазе лежали кофеты пряники и вафли .Конфет было 8,пряников 5. вафель и пряников вм??сте было в 3 раза больше, чем конфет .Сколько вафель было в вазе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8 умножить на 3 =24- пряников и вафель 2)24-5=19-вафель
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