Сочинение рассуждения на тему:Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?

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Сострадание, сочувствие-это те качества, которыми обладает далеко не каждый человек, но так или иначе они возникают у любого человека на протяжении всей жизни. Вызываются они ситуацией, которая кажется нам жалостливой, грустной и возникает желание помочь человеку. Ситуации эти различны, они могут касаться любой сферы, любого периода жизни и по значимости могут быть либо мелкими либо достаточно серьезными. В любом случае, если у человека возникает чувстсво сострадания, значит он хочет и готов помочь... Так, например, мать, видя своего ребенка плачучим, хочет обнять его, поцеловать и сказать, какой он хороший....Так же, видя искалеченного челоека, просящего милостыню, перед нами стоит выбор-помось ему или нет. Выбор за каждым. Один пройдет мимо и даже не обратит внимания на калеку..другой же даст немного денег или кусок хлеба... Почему чувство сострадания дано не каждому? говорит ли это о врожденной агрессии или злобе и инфантильности? и да, и нет... нельзя сказать однозначно что те люди, которым не свойственно переживать за других, сочувствовать жесткие и бездушные. скорее всего,эти люди просто сдержанны в своих чувствах или они обладают другими качествами. говоря о том, нужно ли человеку сострадание, можно сказать, что оно нужно как толчок к взаимопомощи, к поддержке. Не стоит быть равнодушными к людям, которые оказались в беде или преждивают не лучшие времена своей жизни. Быть может, именно ваша рука помощи, ваше доброе слово просветит и поможет ближнему.