На малому поршні розташований вантаж масою 10 кг, на великому — масою 160 кг. Діаметр ма- лого поршня гідравлічної машини дорівнює 4 см. Яким є діаметр великого поршня, якщо поршні перебувають у рівновазі та їхніми масами можна...

Физика

На малому поршні розташований вантаж масою 10 кг, на великому — масою 160 кг. Діаметр ма- лого поршня гідравлічної машини дорівнює 4 см. Яким є діаметр великого поршня, якщо поршні перебувають у рівновазі та їхніми масами можна знехтувати?

Автор: Гость