На малому поршні розташований вантаж масою 10 кг, на великому — масою 160 кг. Діаметр ма- лого поршня гідравлічної машини дорівнює 4 см. Яким є діаметр великого поршня, якщо поршні перебувають у рівновазі та їхніми масами можна...
Физика
На малому поршні розташований вантаж масою 10 кг, на великому — масою 160 кг. Діаметр ма- лого поршня гідравлічної машини дорівнює 4 см. Яким є діаметр великого поршня, якщо поршні перебувають у рівновазі та їхніми масами можна знехтувати?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=10 кг m2=160 кг d1=4 см d2- ? по закону Паскаля P1=P2 F1/S1=F2/S2 S2/S1=F2/F1=m2*g/m1*g=16 так как S=π*d²/4 d2²/d1²=16 d2/d1=4 d2=4*d1=16 см Ответ d2=16 см
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