Один из углов прямоугольного треугольника равен 30 градусов, длина гипотенузы сос??авляет 8 см. Чему равны катеты этого треугольника ? Дано, решение, если можно

Геометрия

Один из углов прямоугольного треугольника равен 30 градусов, длина гипотенузы сос??авляет 8 см. Чему равны катеты этого треугольника ? Дано, решение, если можно

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