Один из углов прямоугольного треугольника равен 30 градусов, длина гипотенузы сос??авляет 8 см. Чему равны катеты этого треугольника ? Дано, решение, если можно

Геометрия
Один из углов прямоугольного треугольника равен 30 градусов, длина гипотенузы сос??авляет 8 см. Чему равны катеты этого треугольника ? Дано, решение, если можно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВС-прямоугольный АВ=8 см уголА=30 Найти: СВ, АС Решение: ВС = АВ/2 (А=30) ВС = 4 см АС2 = АВ2-ВС2 АС2 = 64-16 АС2 = 48 АС = корень из 48 Вроде так.
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