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(tg14x - 7x)' какая будет производная?
Математика
(tg14x - 7x)' какая будет производная?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В знамнателе только косинус 14/cos²14x - 7
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