Речення зі словом по-київськи
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Речення зі словом по-київськи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сьогодні моя бабуся приготувала смачну котлету по-киіївські
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