8,3+(4,5-6,3) 4,1-(5,6-6,9) Раскройте скобки и найдите значение выражения
Математика
8,3+(4,5-6,3) 4,1-(5,6-6,9) Раскройте скобки и найдите значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
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8,3+(4,5-6,3)=8.3+(-1.8)=6.5 4.1-(5.6-6.9)=4.1-(-1.3)=5.4
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