У коли на 5₽ больше, чем у Веры, и на 7₽ больше, чем у Марины. На сколько рублей у Кол?? больше денег, чем у обеих девочек? На 7 или на 12 рублей?
Математика
У коли на 5₽ больше, чем у Веры, и на 7₽ больше, чем у Марины. На сколько рублей у Кол?? больше денег, чем у обеих девочек? На 7 или на 12 рублей?
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Гость:
На 12 потомучто 7+5 так наверно ну я думаю так
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