У коли на 5₽ больше, чем у Веры, и на 7₽ больше, чем у Марины. На сколько рублей у Кол?? больше денег, чем у обеих девочек? На 7 или на 12 рублей?

Математика

У коли на 5₽ больше, чем у Веры, и на 7₽ больше, чем у Марины. На сколько рублей у Кол?? больше денег, чем у обеих девочек? На 7 или на 12 рублей?

Автор: Гость