Помогите собрать пк игровой бюджет 40000 чтобы тянул все новинки полочу 220 баллов

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Помогите собрать пк игровой бюджет 40000 чтобы тянул все новинки полочу 220 баллов
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Видеокарту бери Nvidia 770 или 990
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