Пожалуйста помогите,надо составить предложения с такими словами :вследствие и в следствие,навстречу и на встречу, несмотря и не смотря.

Гость: Гость:

Вследствие мороза, в школе отменили занятия; в следствие преступление было наказуемо. Навстречу всем ожиданиям, я шла/шёл вперед. На встречу с товарищем ,я купил ему подарок. Несмотря на все трудности, я буду сильным.Не смотря под ноги я споткнулся.