Пожалуйста помогите,надо составить предложения с такими словами :вследствие и в следствие,навстречу и на встречу, несмотря и не смотря.

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Пожалуйста помогите,надо составить предложения с такими словами :вследствие и в следствие,навстречу и на встречу, несмотря и не смотря.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вследствие мороза, в школе отменили занятия; в следствие преступление было наказуемо. Навстречу всем ожиданиям, я шла/шёл вперед. На встречу с товарищем ,я купил ему подарок. Несмотря на все трудности, я буду сильным.Не смотря под ноги я споткнулся.
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