Укажите функцию которая является прямой пропорциональностью а)y=x-5 б)y= -0,3x в)y= -8
Алгебра
Укажите функцию которая является прямой пропорциональностью а)y=x-5 б)y= -0,3x в)y= -8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б это стопроцентно, общая формула y=kx
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