Онегин и Ленский: кто из героев мне ближе и почему? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Литература
Онегин и Ленский: кто из героев мне ближе и почему? ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же Онегин. Он в главной роли. Сначала он не любил девушку а когда она вышла замуж вела светский образ жизни он понял что влюбился)
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