Оно освежит своими потоками землю и жизнь будет продолжаться дальше. Сделайте синтаксический разбор предложения!!! Дам 20 балов

Гость: Гость:

Для начала подчеркнуть члены предложения:Оно(подлежащее) освежит(сказуемое) своими(вроде прилагательное) потоками(дополнение) землю(дополнение) и жизнь(подлежащее) будет(сказуемое вроде) продолжаться(сказуемое вроде) дальше (не знаю,ну может обстоятельство или дополнение).Теперь это предложение повествовательное,распрастраненное,невосклицательное,сложное и вроде бы осложнено. КапКап)