Оно освежит своими потоками землю и жизнь будет продолжаться дальше. Сделайте синтаксический разбор предложения!!! Дам 20 балов
Русский язык
Оно освежит своими потоками землю и жизнь будет продолжаться дальше. Сделайте синтаксический разбор предложения!!! Дам 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала подчеркнуть члены предложения:Оно(подлежащее) освежит(сказуемое) своими(вроде прилагательное) потоками(дополнение) землю(дополнение) и жизнь(подлежащее) будет(сказуемое вроде) продолжаться(сказуемое вроде) дальше (не знаю,ну может обстоятельство или дополнение).Теперь это предложение повествовательное,распрастраненное,невосклицательное,сложное и вроде бы осложнено. КапКап)
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