По радио передавали сказку 18 минут а концерт на 3 минуты меньше Объясни что обозна??ают выражения
Математика
По радио передавали сказку 18 минут а концерт на 3 минуты меньше Объясни что обозна??ают выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что сказка длится дольше чем концерт на три минуты 18-3=15-концерт
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