Опасное место в слове наум,

Русский язык
Опасное место в слове наум,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ахаха, что? Наум - это имя такое мужское)
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