Оператор набрал на компьютере произведение за 3 ч какую часть произведения оператор набрал на компьютере за 1 час?

Математика
Оператор набрал на компьютере произведение за 3 ч какую часть произведения оператор набрал на компьютере за 1 час?
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