Опираясь на правила грамматики английского языка, выберите в каждом ряду одно лишнее слово. Кратко поясните ваш выбор. To work- to open- to climb- to swim- to travel
Английский язык
Опираясь на правила грамматики английского языка, выберите в каждом ряду одно лишнее слово. Кратко поясните ваш выбор. To work- to open- to climb- to swim- to travel
Ответ(ы):
Гость:
to climb читается как клайм, то есть не по правилам произносится звук i , так как слог закрытый должен быть звук "и", а произносится "ай". Остальные слова читаются по правилам.
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