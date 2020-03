Опираясь на правила грамматики английского языка, выберите в каждом ряду одно лишнее слово. Кратко поясните ваш выбор. To work- to open- to climb- to swim- to travel

Английский язык

Автор: Гость