Опис улюбленої іграшки
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Опис улюбленої іграшки
Ответ(ы):
Гость:
моя улюблена іграшка це ведмедик..маленький мягенький ведмедик..його можна взяти до себе під ковдру і від буде гріти мене всю ніч..з ним можна гратися..розповідати йому всі свої цікавинки..іноді мені здається що він все розуміє..Йдуже хотілося б щоб він був моїм справжнім другом...адже він заміняє все .й любов і дружбу й терпіння..всі людські фактори які ми не доотримуємо в світі людей
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