Описание избушки или дома из сказки

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Стоит изба новая, дубовая, с резными узорами. Светелка большая и светлая. Окна с резными ставнями. Стены украшены узорами да вышитыми плотинами. В ней печь новая, стол дубовый расписной, лавки лащенные, сундуки полные платьев и кафтанов. Из "золотой рыбки"