Найти обьем куба если сторона AD равна 10 см
Математика
Найти обьем куба если сторона AD равна 10 см
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, что 60 см. Но я не уверена в этом.
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