Помогите решить задачу.Школьный пенал дороже альбома в 3 раза.Пенал,карандаш и альбом стоят 400 руб..Сколько стоит пенал,если карандашь стоит 40руб.???

Математика
Помогите решить задачу.Школьный пенал дороже альбома в 3 раза.Пенал,карандаш и альбом стоят 400 руб..Сколько стоит пенал,если карандашь стоит 40руб.???
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