ХЕЛП! помогите пожалуйста делить на 176:50 по математике

Математика
ХЕЛП! помогите пожалуйста делить на 176:50 по математике
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Автор: Гость
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Гость:
Ровно 3 осталось 26 поставь плиз лучший нужно выложить свой вопросик,заранее спасибки
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