Что такое кинетическая и потенциальная энергия? объясните понятным языком. заран??е спасибо очень срочно!!!!

Физика
Что такое кинетическая и потенциальная энергия? объясните понятным языком. заран??е спасибо очень срочно!!!!
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