Что такое гроза,в какое время года она бывает? Чем опасна гроза?
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Что такое гроза,в какое время года она бывает? Чем опасна гроза?
Ответ(ы):
Гость:
Гроза -это природное явление . Чаще всего она летом или же в теплое время года. Гроза опасна тем что из-за неё могут быть пожары и смерти людей( когда в человека попадает молния то он получает очень большое количество тока и чаще всего умирает) . Если гроза попадет в дерево то оно загорится или же упадет .
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