Вставь пропушенные знаки действий так,чтобы равенства были верными 67..28...5=90 37...18...1=20 57...38...8=94 увеличь каждый результат на 7 сотен и запиши полученные числа.

Математика

Вставь пропушенные знаки действий так,чтобы равенства были верными 67..28...5=90 37...18...1=20 57...38...8=94 увеличь каждый результат на 7 сотен и запиши полученные числа.

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