Помогите мне решить эту задачу
Математика
Помогите мне решить эту задачу
Ответ(ы):
Гость:
Пусть Х- весь объем банки 630 см^2 =7/9 всего объёма банки Х =630/7 *9 Х=90*9 Х=810 см^2 - весь объем банки ответ :810 см^2
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