Ответьте на вопрос 4 класс:как называется небольшой современный дом
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Ответьте на вопрос 4 класс:как называется небольшой современный дом
Ответ(ы):
Гость:
По-разному называют, вот я предлагаю просто "ПентХаус"
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