ВОПРОС НА 185 БАЛЛОВ!!!Сложите как можно больше формул солей из данных ионов Cu2+. Ca2+ Na+ H+ Fe3+ Ag+ O2- Cl- NO3- K+ CO2/3- SO2/4- PO3/4- OH

Химия

ВОПРОС НА 185 БАЛЛОВ!!!Сложите как можно больше формул солей из данных ионов Cu2+. Ca2+ Na+ H+ Fe3+ Ag+ O2- Cl- NO3- K+ CO2/3- SO2/4- PO3/4- OH

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