ВОПРОС НА 185 БАЛЛОВ!!!Сложите как можно больше формул солей из данных ионов Cu2+. Ca2+ Na+ H+ Fe3+ Ag+ O2- Cl- NO3- K+ CO2/3- SO2/4- PO3/4- OH
Химия
ВОПРОС НА 185 БАЛЛОВ!!!Сложите как можно больше формул солей из данных ионов Cu2+. Ca2+ Na+ H+ Fe3+ Ag+ O2- Cl- NO3- K+ CO2/3- SO2/4- PO3/4- OH
Ответ(ы):
Гость:
CuO, CuCl2, Cu(NO3)2, CuCO3, CuSO4, Cu3(PO4)2, Cu(OH)2 CaO, CaCl2, Ca(NO3)2, CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2, Ca(OH)2 Na2O, NaCl, NaNO3, Na2CO3, Na2SO4, Na3PO4, NaOH H2O, HCl, HNO3, H2CO3(clabaya), H2SO4, H3PO4 Fe2O3, FeCl3, Fe(NO3)3, Fe2(CO3)3, Fe2(SO4)3, FePO4 FeOH3 Ag2O, AgCl, AgNO3, Ag2CO3 Ag2SO4 Ag3PO4 KCl, KNO3, K2CO3, K2SO4, K3PO4, KOH
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