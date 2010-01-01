"Описание извержения одного из вулканов 21 века"

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Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии началось в ночь на 14 апреля 2010 г. Из зоны бедствия было эвакуировано около 800 человек. 15 апреля из-за выбросов вулканического пепла ряд стран на севере Европы вынуждены были закрыть аэропорты.