Описание картины Волкова октябрь
Литература
Описание картины Волкова октябрь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой картине очень тонко передано лирическое содержание, прекрасно объединены в композиции ближние и дальние планы, великолепно выдержана основная колористическая гамма. Передний план картины, занятый молодой березовой рощей, проработан с особой тщательностью. Художник сумел сделать выразительными и хрупкие стволы берез, и бурую землю, усыпанную сухими осенними листьями. В разработке темы осеннего листопада кисть художника достигает большой силы и выразительности. В изображении листьев художник почти приближается к пленэрной живописи: Волков тонко чувствует поэзию этой увядающей красоты, любовно наводя на опавшую листву лучи уходящего солнца - в их холодном освещении разноцветные листья создают образ сказочного ковра, раскинутого под деревьями. В извилистой ленте реки отражается холодное осеннее небо. Одинокая фигура старушки с котомкой за плечами, бредущей по тропинке вдоль берега речки, усиливает ощущение увядания природы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Чудо природы. 1) Байкал — это гигантское озеро, расположенное на востоке нашей стр??ны. 2) Его называют сибирским морем, таинственным и загадочным....
Геометрия
Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1. AB = 1, AD = 1, AA1 = 2. Найдите расстояние от точ??и D1 до прямой AC.