Описание картины Волкова октябрь

Гость: Гость:

В этой картине очень тонко передано лирическое содержание, прекрасно объединены в композиции ближние и дальние планы, великолепно выдержана основная колористическая гамма. Передний план картины, занятый молодой березовой рощей, проработан с особой тщательностью. Художник сумел сделать выразительными и хрупкие стволы берез, и бурую землю, усыпанную сухими осенними листьями. В разработке темы осеннего листопада кисть художника достигает большой силы и выразительности. В изображении листьев художник почти приближается к пленэрной живописи: Волков тонко чувствует поэзию этой увядающей красоты, любовно наводя на опавшую листву лучи уходящего солнца - в их холодном освещении разноцветные листья создают образ сказочного ковра, раскинутого под деревьями. В извилистой ленте реки отражается холодное осеннее небо. Одинокая фигура старушки с котомкой за плечами, бредущей по тропинке вдоль берега речки, усиливает ощущение увядания природы.