Опиши какими ты представляешь Иванушку,Сивку-бурку,братьев Ивана,их жён,царевну Елену Прекрасную

Литература
Опиши какими ты представляешь Иванушку,Сивку-бурку,братьев Ивана,их жён,царевну Елену Прекрасную
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Типичные древнерусские герои с типичными оттенками серого
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