Опиши какими ты представляешь Иванушку,Сивку-бурку,братьев Ивана,их жён,царевну Елену Прекрасную
Литература
Опиши какими ты представляешь Иванушку,Сивку-бурку,братьев Ивана,их жён,царевну Елену Прекрасную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Типичные древнерусские герои с типичными оттенками серого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плот проплывает от одного пункта до второго, отстоящего от первого на 60 км, за 24 ч, ?? катер, двигаясь по течению реки,- за 4 целых два седьмых ч...
Английский язык
Русский язык
ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО! Найдите и подчеркните слова с чередующейся безударной гласной в корне. В этом лесу всегда стоял шум, потому что этого дре...