Плот проплывает от одного пункта до второго, отстоящего от первого на 60 км, за 24 ч, ?? катер, двигаясь по течению реки,- за 4 целых два седьмых часа. Найдите собственную скорость катера .

Математика

Плот проплывает от одного пункта до второго, отстоящего от первого на 60 км, за 24 ч, ?? катер, двигаясь по течению реки,- за 4 целых два седьмых часа. Найдите собственную скорость катера .

Автор: Гость