Плот проплывает от одного пункта до второго, отстоящего от первого на 60 км, за 24 ч, ?? катер, двигаясь по течению реки,- за 4 целых два седьмых часа. Найдите собственную скорость катера .
Математика
Плот проплывает от одного пункта до второго, отстоящего от первого на 60 км, за 24 ч, ?? катер, двигаясь по течению реки,- за 4 целых два седьмых часа. Найдите собственную скорость катера .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плот= это скорость течения значит 60/24= 2,5 км/час скорость течения реки катер проплыл путь за ?? часов (если 4 2/7 часа ) тогда 60: 4 2/7 = 60: 30/7 = 60*7 / 30 = 14 км/час скорость катера + скорость реки тогда собственная скорость катера 14-2,5= 11,5 км/час
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