Подумайте существовала ли связь между модой, досугом и техническим прогрессом

История
Подумайте существовала ли связь между модой, досугом и техническим прогрессом
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Гость:
Появление новых материалов Свободное время Улучшение внешнего вида _____ Это заставляло женщин придумывать себе одежду -> появление моды
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