Движение тела задано уравнением X=3+5t+1/5t2 (м). Какой будет его скорость через 2 с посл?? начала отсчета времени? По заданному графику зависимости скорости от времени напишите уравнение движения. Начальная координата тела ра...

Физика

Движение тела задано уравнением X=3+5t+1/5t2 (м). Какой будет его скорость через 2 с посл?? начала отсчета времени? По заданному графику зависимости скорости от времени напишите уравнение движения. Начальная координата тела равна 5 м. Ux=6м/с t=6c

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