Движение тела задано уравнением X=3+5t+1/5t2 (м). Какой будет его скорость через 2 с посл?? начала отсчета времени? По заданному графику зависимости скорости от времени напишите уравнение движения. Начальная координата тела ра...
Физика
Движение тела задано уравнением X=3+5t+1/5t2 (м). Какой будет его скорость через 2 с посл?? начала отсчета времени? По заданному графику зависимости скорости от времени напишите уравнение движения. Начальная координата тела равна 5 м. Ux=6м/с t=6c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=5+0,4t v(2)=5+0,4*2=5,8 x=5+6t+0,5t^2
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