Мне нужна помощь по Основе православных культур ( ОРКСЭ) Задание:Прочитай молитв?? Отче наш, объясни згачение выделенных слов. Выделкнные слова:Иже еси на небесех Святится Яко Даждь Якоже Искушение От лукаваго Помогите...

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Мне нужна помощь по Основе православных культур ( ОРКСЭ) Задание:Прочитай молитв?? Отче наш, объясни згачение выделенных слов. Выделкнные слова:Иже еси на небесех Святится Яко Даждь Якоже Искушение От лукаваго Помогите пожалуйста!

Автор: Гость