(x²+10x)/(x-5)lt;0 решите неравенство
Алгебра
(x²+10x)/(x-5)lt;0 решите неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
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X(x+10)(x-5)<0 ---------- -10------------- 0--------------- 5-------------- - + - + x∈(-∞;-10)∪(0;-5)
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