(x²+10x)/(x-5)lt;0 решите неравенство

Алгебра
(x²+10x)/(x-5)lt;0 решите неравенство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X(x+10)(x-5)<0   ---------- -10------------- 0--------------- 5--------------     -                  +                    -                   + x∈(-∞;-10)∪(0;-5)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста срочно? ?? подскажите
Ответить
Обществознание
1.что влияет на формирование политического режима? 2.чем отличается политический режим от формы правления?
Ответить
Другие предметы
Помогите написать сочинение в стиле нравоучительной статьи на тему торопливость
Ответить
Математика
Назовите слагаемые и,используя законы арифметических действий,вычислите значения выражения: а)25-91-99+15 б)-18-22+64+36 Помогите пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Как заполнить читательский дневник начальной школы
Ответить