Помогите пожалуйста срочно? ?? подскажите
Математика
Помогите пожалуйста срочно? ?? подскажите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если срочно, то: 1. Сначала сделай из дроби обычной десятичную 2. перемножь число за скобками на скобку 3. Сложи или вычти. Надеюсь поможет
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