1.что влияет на формирование политического режима? 2.чем отличается политический режим от формы правления?
Обществознание
1.что влияет на формирование политического режима? 2.чем отличается политический режим от формы правления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).значительное влияние оказывают исторические традиции народа и уровень политической культуры общества. 2).форма правления описывает, как формируются органы государственной власти, и их взаимодействие друг с другом.
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