Длину дуги. состовляющей 0,4 окружность равна 37,68 см найдем диаметыр окружности
Математика
Длину дуги. состовляющей 0,4 окружность равна 37,68 см найдем диаметыр окружности
Ответ(ы) на вопрос:
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37,68/2+37,68+37,68=94,2/6,24=15*2=30 ответ: диаметр равен 30
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