Длину дуги. состовляющей 0,4 окружность равна 37,68 см найдем диаметыр окружности

Математика
Длину дуги. состовляющей 0,4 окружность равна 37,68 см найдем диаметыр окружности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37,68/2+37,68+37,68=94,2/6,24=15*2=30 ответ: диаметр равен 30
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