Запиши число в котором 35 ед.2 класса и 20 ед.1класса,запиши число в котором 5 ед.2 клас??а и 8 ед.1класа,103 еденицы 2 класса и 4 ед. 1 класса,запиши 807 ед.2 класса,а еденицы 1 класса отсуствуют ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.СРОЧНО НАДО!

Математика

Запиши число в котором 35 ед.2 класса и 20 ед.1класса,запиши число в котором 5 ед.2 клас??а и 8 ед.1класа,103 еденицы 2 класса и 4 ед. 1 класса,запиши 807 ед.2 класса,а еденицы 1 класса отсуствуют ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.СРОЧНО НАДО!

Автор: Гость