Запиши число в котором 35 ед.2 класса и 20 ед.1класса,запиши число в котором 5 ед.2 клас??а и 8 ед.1класа,103 еденицы 2 класса и 4 ед. 1 класса,запиши 807 ед.2 класса,а еденицы 1 класса отсуствуют ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.СРОЧНО НАДО!
Математика
Запиши число в котором 35 ед.2 класса и 20 ед.1класса,запиши число в котором 5 ед.2 клас??а и 8 ед.1класа,103 еденицы 2 класса и 4 ед. 1 класса,запиши 807 ед.2 класса,а еденицы 1 класса отсуствуют ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.СРОЧНО НАДО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35020 5008 103004 807000
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