Диагональ прямоугольника образует с одной ищешь сторон угол 40 градусов найдите о??трый угол , который образовался при пересечении диагоналей
Алгебра
Диагональ прямоугольника образует с одной ищешь сторон угол 40 градусов найдите о??трый угол , который образовался при пересечении диагоналей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Е сли рассмотреть т-к ОAB С УГЛАМИ 40 и 40 градусов то угол между диагоналями 180-80=100 гр. смежный угол искомый 180-100=80 градусов
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